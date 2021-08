Dillinger Apotheker gibt Tipps, die beim Sport in der Hitze helfen

Wer sich bei sommerlichen Temperaturen viel bewegt, der sollte auf einige Dinge achten. Der Dillinger Apotheker Dr. Matthias Schneider gibt dazu Tipps.

„Regelmäßiges, moderates Ausdauertraining wie Walken, Schwimmen, Radfahren oder Joggen kann Krankheiten wie Bluthochdruck, Arthrose oder Diabetes vorbeugen“, sagt Apotheker Dr. Matthias Schneider in einer Pressemitteilung. „Außerdem baut Bewegung Stress ab und fördert die Durchblutung des Gehirns. Dadurch kann das Risiko für Krankheiten wie Depressionen, Migräne und Alzheimer verringert werden.“

Um beim Sport kein gesundheitliches Risiko einzugehen, empfiehlt der Sprecher der Apotheken im Landkreis allen sportlichen Anfängerinnen sowie Patienten mit Vorerkrankungen und Raucherinnen, vor dem ersten Training einen ärztlichen Check-up durchführen zu lassen. „Um beim Sport Leistungseinbrüche zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie ausreichend trinken und dabei dem Körper die Mineralstoffe und Spurenelemente wieder zuführen, die er beim Schwitzen verliert. Bereits unter normalen Bedingungen scheidet der Körper zweieinhalb Liter Wasser täglich aus – bei Hitze und Anstrengung entsprechend mehr. Wird die Flüssigkeit nicht regelmäßig ersetzt, nimmt die Leistungsfähigkeit ab und im schlimmsten Fall bricht der Organismus zusammen“, erklärt der Apotheker. Allerdings eignen sich nicht alle Getränke gleich gut für die Regeneration des Wasserhaushalts. Bei mittlerer Belastungsdauer rät Schneider zu stillem Mineralwasser und Schorle als Flüssigkeitsersatz. Fruchtsäfte und Süßgetränke wie Cola, Limonade, Eistee oder sogenannte „Energydrinks“ haben einen zu hohen Zuckergehalt und sind als Sportgetränke ungeeignet.

Wie die Pech-Regel bei Verletzungen hilft

Auch beim Joggen, Tennis oder Radfahren müssen Sportlerinnen und Sportler unbedingt auf Sonnenschutz achten. „Welchen Lichtschutzfaktor man braucht, hängt von der Sonnenempfindlichkeit der Haut und der Intensität der Sonnenstrahlung ab“, so Schneider und ergänzt: „Generell rate ich Sportlerinnen und Sportlern zu Mitteln mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor. Und auftragen sollte man die Sonnencreme mindestens 20 Minuten, bevor man in die Sonne geht.“ Weil es beim Sport zu Verletzungen kommen kann, sollten Sportlerinnen und Sportler eine kleine Notfallapotheke immer dabeihaben, sagt der Apotheker.

Sportverletzungen wie Verstauchungen versorgt man am besten nach der Pech-Regel: P steht für Pause, E für Eis oder Kühlen. C kommt vom englischen Ausdruck Compression für Kompression und H vom Hochlagern. Ist die Haut verletzt, muss die Wunde immer zuerst gereinigt und desinfiziert werden. Anschließend kann sie mit einer Wundsalbe versorgt und am Schluss bei Bedarf mit einem Pflaster oder Wundverband abgedeckt werden. Generell gehören großflächige Verletzungen, tiefe und stark blutende Wunden sowie starke Prellungen und große Blutergüsse in ärztliche Behandlung. (pm)