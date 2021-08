Dillinger Expertin erklärt, wie sich der Zuckerkonsum einschränken lässt

Ernährungsexpertin Angela Blind aus Dillingen hat einige Tipps, wie der Konsum von Zucker verringert werden kann. Natürlichkeit ist das Zauberwort.

Mehr als ein Viertel (26 Prozent) der Haushalte mit Kin-dern in Bayern hat während der Corona-Pandemie mehr Süßigkeiten und Knabbereien gegessen. Dies zeigt eine Forsa-Umfrage, die die AOK Bayern in Auftrag gegeben hat, heißt es in einer Pressemitteilung. „Schon vor der Pandemie kam ein Bundesbürger auf rund 90 Gramm Haushaltszucker pro Tag“, sagt Angela Blind, Ernährungsexpertin bei der AOK in Dillingen. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich beim Zuckerkonsum weit vorne. Die WHO empfiehlt, maximal 50 Gramm zugesetzten Zucker täglich zu sich zu nehmen, und noch einmal die Hälfte davon, nämlich 25 Gramm pro Tag, gilt als optimal.

„Zucker verursacht nicht nur Karies, sondern begünstigt auch Übergewicht“, warnt Blind. Die Technische Universität München hat in einer Studie herausgefunden, dass fast jeder zweite Deutsche seit Beginn der Corona-Pandemie zugenommen hat, im Durchschnitt 5,6 Kilo. Laut Robert-Koch-Institut bringen in Deutschland jeder zweite Erwachsene und jedes fünfte Kind zu viele Kilos auf die Waage. „Weniger Süßes zu verzehren, ist beim Abnehmen und Gewichthalten sehr hilfreich“, so Blind. Sie hat eine Reihe von Vorschlägen zusammengestellt, die beim Zuckersparen helfen, ohne die Freude am Essen zu schmälern.

Zuckerkonsum: Saft sollte man stark verdünnen

Der wichtigste Tipp: Essen Sie möglichst viele Nahrungsmittel so, wie sie in der Natur vorkommen. Dort kann man sich die natürliche Süße der Produkte zunutze machen und etwa Naturjoghurt mit frischen Früchten selbst zubereiten statt Fruchtjoghurt mit Zuckerzusatz zu verwenden. Das liefert zudem Vitamine. Beim Backen ist es möglich, einen Teil der oft überhöhten Zuckermengen der Rezeptangabe wegzulassen oder ihn durch eine zerdrückte Banane oder geriebenen Apfel zu ersetzen. „Das hat den großen Vorteil, dass sich so die Geschmacksschwelle für Süßes reduzieren lässt“, sagt Blind. Gerade Obst stillt den Heißhunger auf Süßes. Bei den Getränken gilt es, gesunde Durstlöscher wie Wasser, (ungesüßte) Kräuter- und Früchtetees sowie stark mit Wasser verdünnte Fruchtsäften zu bevorzugen. Das heißt nicht, dass man gar nicht naschen darf. Gar keinen Zucker zu verzehren, bringt keine weiteren gesundheitlichen Vorteile, so der heutige Stand der Forschung. Daher die Empfehlung, Süßigkeiten und Softdrinks selten, in Maßen und langsam zu genießen.

Nicht allen ist bewusst, dass auch in herzhaften Produkten oft jede Menge Zucker steckt. Wie viel Zucker etwa Knabbereien, Fast Food oder Fertiggerichte enthalten, zeigt die Zutatenliste. Aber Vorsicht: Zucker hat unzählige Namen, viele tragen die Endung -ose. „Wenn der Hersteller mehrere verschiedene Zuckerarten verwendet, stehen diese oft nicht ganz oben auf der Liste“, erklärt Blind und rät, die Zutatenliste immer bis zum Ende zu lesen, auch wegen unerwünschter oder überflüssiger Lebensmittelzusatzstoffe. Am besten sei es, selbst zu kochen, und zwar mit frischen, unverarbeiteten Zutaten. Hier hat die Forsa-Umfrage Positives zum Vorschein gebracht: In 82 Prozent der Haushalte mit Kindern wird täglich frisch gekocht. Damit liegen sie über dem Durchschnitt. (pm)