Drei Unfälle mit hohen Sachschäden im Landkreis Dillingen

In Dillingen kommt es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Bus. Zigtausende Euro Schaden.

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht drei Unfälle, die sich am Montag im Kreis Dillingen ereignet haben. Gegen 8 Uhr übersah ein 44-jähriger Autofahrer eine vor ihm auf der Staatsstraße 1082 zwischen Bachhagel und Ballmertshofen fahrende Fahrerin, die verkehrsbedingt abbremsen musste. Dabei prallte er auf das Heck des Autso, es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

30.000 Euro Schaden in Dillingen

Gegen 16.15 Uhr wollte eine 41-Jährige die Peterswörther Straße in Richtung Gundelfingen befahren. Dabei übersah sie eine aus der Bauernfeldstraße kommende Fahrerin und prallte mit ihrem Fahrzeug zusammen. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. Gegen 18.30 Uhr kam es an der Schretzheimer Kreuzung in Dillingen zu einem Unfall, nachdem eine 40-jährige Fahrerin von der Rudolf-Diesel-Straße aus die Donauwörther Straße geradeaus überqueren wollte. Zuvor war die Rotlicht zeigende Ampel ausgefallen.

Im Bus saß noch eine Frau

Zeitgleich befuhr ein 60-jähriger Omnibus-Fahrer die Donauwörther Straße in Richtung Steinheim. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit dem Auto zusammen. Es entstand dabei ein Sachschaden von circa 30.000 Euro, teilt die Polizei mit. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt befand sich noch eine Mitinsassin im Omnibus, die ebenfalls unverletzt blieb. (pol)