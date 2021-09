Ein Abgeordneter mehr - für den Wahlkreis Donau-Ries ist das gut

Plus Ulrich Lange hat erneut das Direktmandat für die CSU im Wahlkreis Donau-Ries gewonnen. Christoph Schmid schafft es über die Liste. Die Region kann davon profitieren.

Unabhängig von der politischen Einstellung hat die spannendste Bundestagswahl seit Langem ein positives Ergebnis für die Region gebracht. Mit dem Nördlinger Ulrich Lange ( CSU), der zum vierten Mal das Direktmandat für sich gewann, und dem über die Liste gewählten Alerheimer Bürgermeister Christoph Schmid ( SPD) ist Nordschwaben – die Kommunen in den Kreisen Aichach-Friedberg und Augsburg eingeschlossen – nun wieder mit zwei Abgeordneten in Berlin vertreten. Für den Wahlkreis Donau-Ries ist das gut.