Landkreis Dillingen

vor 32 Min.

Ein Déjà-vu für die Gastronomie im Kreis Dillingen

Plus Für die Restaurants im Landkreis Dillingen ist es fast wie vor einem Jahr: Statt Buchungen von Weihnachtsfeiern hagelt es Stornierungen – trotz oder gerade wegen der 2G-Regel.

Von Horst von Weitershausen

„Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu“, sagt Josef Stark vom gleichnamigen Landgasthof in Gottmannshofen. Erneut werde die Gastronomie, wie schon am Beginn der Pandemie, als Corona-Hotspot bezeichnet und mit Auflagen belastet, die auch vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband in keiner Weise nachvollziehbar seien. „Wir wissen aus dem letzten Jahr, dass Teilschließungen und einseitige Lockdowns in unserer Branche nicht wirkungsvoll waren und sind“, sagt Stark, der auch Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenkreisverbands im Landkreis Dillingen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen