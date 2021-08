Ein Hoch auf die Linkshänder im Landkreis Dillingen

Plus Ob Dosenöffner oder Schere, das Leben mit links birgt Tücken. Aber eben auch Vorteile - etwa beim Völkerball. Wir haben mit Linkshändern aus dem Kreis Dillingen über ihre Talente gesprochen.

Freitag der 13. ist für manche nicht nur ein Unglückstag – an diesem Freitag ist auch noch der Tag der Linkshänder. Und Rebecca Pohl aus Höchstädt, selbst Linkshänderin, wird an diesem Tag auch noch 33.