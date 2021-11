Landkreis Dillingen

vor 47 Min.

Ein unbekanntes Angebot an den Kliniken im Landkreis Dillingen

Plus In Dillingen und Wertingen gibt es ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) für Orthopädie und Unfallchirurgie. Doch was wird dort gemacht? Und wie kommt das bei den Menschen an?

Von Cordula Homann

Der Unterschied wird einem erst bewusst, wenn man krank ist: Im Krankenhaus wird man ärztlich betreut, so lange man dort ist und die Hilfe braucht. Termine, Rezepte – Fehlanzeige. Die wiederum gibt es beim niedergelassenen Arzt. Im medizinischen Versorgungszentrum, MVZ, kommt beides zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

