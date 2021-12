Eis und Schnee im Landkreis Dillingen: Neun Unfälle, 40.000 Euro Schaden

Wegen Eis, Schnee und Wind bauen Autofahrer im Landkreis Dillingen zahlreiche Unfälle. Ein Mann hat nur an der Vorderachse Winterreifen montiert. Das hat Konsequenzen.

Auf den Landkreisstraßen ist es am Dienstag bei winterlichen Straßenverhältnissen zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Am Mittwoch gab die Polizei nähere Details bekannt. Insgesamt ist eine Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Gegen 11.05 Uhr kam am Dienstag ein 35-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der Kreisstraße DLG29 Höhe Medlingen aufgrund eines Schneesturms von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Er verständigte einen Abschleppdienst. Zu einem Schaden kam es nicht. Gegen 11.30 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Anhängergespann auf der Bundesstraße B492 in Richtung Gundelfingen unterwegs. Aufgrund starker Seitenwinde wurde ihr Anhänger auf die Gegenfahrbahn geschoben. Dort kollidierte der Hänger mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Die 55-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Unfallschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Der Anhänger musste neben der Unfallstelle zurückgelassen werden.

Bei Lutzingen kracht ein Auto gegen ein Verkehrszeichen

Eine 32-Jährige war gegen 12.15 Uhr auf der Kreisstraße DLG26 zwischen Bissingen und Stillnau unterwegs. An der Abzweigung nach Buggenhofen verlor sie aufgrund schneebedeckter Fahrbahn und einer Windböe die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte nach rechts von der Fahrbahn, wo ihr Wagen gegen ein Verkehrszeichen prallte. Am Auto entstand ein Schaden von 2000 Euro, es musste abgeschleppt werden. 20 Minuten später kam ein 52-Jähriger auf der Staatsstraße 2212 bei Lutzingen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen auf Höhe der Abzweigung zur Kreisstraße DLG25 nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 8000 Euro kam es gegen 13.25 Uhr in Lauingen. Ein 64-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war auf der Schabringer Straße vom Kreisverkehr der B16 her kommend stadteinwärts unterwegs. In einer S-Kurve kam er ins Schleudern und kollidierte mit dem Heck eines entgegenkommenden Autos, an dessen Steuer ein ebenfalls 64-jähriger Fahrer saß. Das Auto musste vom Abschleppdienst aus dem Straßengraben gezogen werden.

Ein 49-Jähriger, der mit seinem Lastkraftwagengespann gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße DLG16 in Unterringingen in Richtung Amerdingen unterwegs war, kam am Ortsausgang Unterringingen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einer Böschung zum Liegen. Dabei kippte der Laster auf die rechte Fahrzeugseite. Der 49-Jährige musste mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Nördlingen eingeliefert werden. Am Lastwagen entstand Schaden von 12.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.

Bei Zusamaltheim kippte ein Transporter um

Auf schneeglatter Fahrbahn kam ein 47-jähriger Fahrer eines Sprinters gegen 14.10 Uhr auf der Kreisstraße DLG2 bei Zusamaltheim ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Im Straßenentwässerungsgraben kippte der Transporter dann um und blieb liegen. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Wertingen gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, dieses musste abgeschleppt werden. Weil beim Sprinter lediglich an den Vorderrädern Winterreifen montiert waren, die Hinterachse allerdings nur mit Sommerreifen ausgerüstet war, erwarten den 47-Jährigen ein Bußgeld sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister.

Ein 34-Jähriger kam mit seinem Kleinbus von der Straße ab, als er gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße DLG12 zwischen Gundelfingen und Bächingen unterwegs war. Der Kleinbus landete im Straßengraben und beschädigte einen Telefonmast. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 4500 Euro. Der 34-Jährige musste sein Fahrzeug abschleppen lassen. Etwa zum gleichen Zeitpunkt kam eine 21-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße DLG7 zwischen Gundelfingen und Haunsheim aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse und einer Schneedecke auf der Fahrbahn ins Schleudern. Sie kam mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und touchierte das entgegenkommende Auto eines 60-Jährigen. Gesamtschaden: 2000 Euro. (pol)