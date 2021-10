Endlich ein neuer Vorstand für die Dillinger Kreisjägervereinigung

Plus Aller guten Dinge sind drei, das gilt auch bei der Dillinger Kreisjägervereinigung. Mehr als 800 Jägerinnen und Jäger aus der ganzen Region haben einen neuen Vorstand.

Nach langem Hin und Her gab es nun in der Kreisjägervereinigung eine Einigung. Das ist jedoch nicht selbstverständlich, denn lange konnten die Jäger keinen neuen Vorstand wählen. Bei einer Versammlung im Juli wurden dabei auch Vorwürfe gegen den damaligen Vorsitzenden Helmut Jaumann laut. Konnten die Unstimmigkeiten nun beseitigt werden?