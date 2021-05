Landkreis Dillingen

Es krabbelt und zappelt im Landkreis Dillingen: Die Käfer sind los

Marienkäfer und Rosenkäfer sind bekannt. Gerade sind sie in unseren Gärten verstärkt anzutreffen.

Plus Mit den steigenden Temperaturen in diesen Tagen erobern Käfer unsere Gärten und Lüfte zurück. Knapp 6000 verschiedene Arten gibt es allein in Bayern. Ein Überblick.

Von Tanja Ferrari

Sie leuchten in den unterschiedlichsten Farben. Mit ihren Beinchen können sie flink über Boden und Blüten krabbeln. Gleichzeitig schaffen sie es problemlos, durch die Lüfte zu sausen. Käfer sind faszinierend anzuschauen. Gerade jetzt im Frühling summt und brummt es in den Gärten im Landkreis. Für den internationalen Aktionstag zum Erhalt der Artenvielfalt haben wir mit Käfer-Experte Klaus Kuhn vom naturwissenschaftlichen Verein für Schwaben gesprochen.

