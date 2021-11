Landkreis Dillingen

19:30 Uhr

Essen zum Mitnehmen: So kommen die Mehrweginitiativen im Kreis Dillingen an

Benedikt Klein bietet in seiner Metzgerei in Dillingen warmes Essen zum Mitnehmen an. Zehn Prozent geht dabei bereits in Mehrwegbehältern über die Theke.

Plus Initiativen aus Gundelfingen und Lauingen wollen Restaurants im Landkreis Dillingen davon überzeugen, auf Mehrwegbehälter umzusteigen. Wie die Ideen angenommen werden und wie es jetzt weitergehen soll.

Von Christina Brummer

Essen bestellen ist so einfach wie nie. Viele Restaurants, die vor der Pandemie ausschließlich für ihre Gäste in der Wirtsstube gekocht hatten, stellten im Lockdown auf ein Mitnahme-System um. Ob per Anruf oder im Netz: Das gewünschte Gericht ist dann schnell auf dem heimischen Tisch. Oft ist es aber umhüllt von Plastik-, Alu- oder Styroporverpackungen. Ab 2023 sind Restaurants verpflichtet, dafür neben Einweg- auch Mehrwegbehälter anzubieten. Im Kreis Dillingen will man die Sache schon früher angehen. Wie steht es um den Mehrweg in der Region?

