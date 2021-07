Landkreis Dillingen

vor 2 Min.

Ex-Kreisbrandmeister: „Viele kennen die Warntöne der Sirenen nicht“

Plus Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat den früheren Kreisbrandmeister Hermann Waldenmayr betroffen gemacht. Die Warnung über Sirenen sei unerlässlich.

Von Berthold Veh

Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat auch Hermann Waldenmayr betroffen gemacht. Ein ganzes Leben lang hat sich der Holzheimer für die Freiwillige Feuerwehr engagiert, bereits mit 24 war der heute 82-Jährige der jüngste Kommandant in der Region. Wenn Waldenmayr jetzt die Bilder der Zerstörung in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sieht, dann stimmt auch ihn das traurig. „Es hätte nicht so viele Tote geben dürfen“, sagt Waldenmayr. Mehr als 170 Menschen sind in den Fluten gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen