Fahranfänger passt nicht auf: Unfall in Dillingen

Es kracht mehrfach im Landkreis Dillingen.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Dillinger Straße in Lauingen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos nachdem der 76-jährige Fahrer den vorfahrtsberechtigten anderen Pkw-Fahrer übersehen hatte. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden.

Es kommt zum Aufprall im Kreisverkehr

Dillingen - Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Staatsstraße 2032 bei Donaualtheim übersah am Montag gegen 17.30 Uhr eine 41-jährige Autofahrerin einen 38-jähriger Pkw-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand und prallte mit seinem Fahrzeug zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Zu einem Vorfahrtsverstoß kam es dann gegen 15.30 Uhr, als ein 46-jähriger Autofahrer beim Einfahren vom Ludwig-Mittermaier-Weg in Lauingen in die Frühlingstraße eine vorfahrtsberechtigte Fahrerin übersah. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Auffahrunfall mit Leichtverletzen

Bei einem Auffahrunfall in der Großen Allee in Dillingen gegen 12.10 Uhr wurde ein 34-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Zuvor hatte ein 17-jähriger Fahranfänger zu spät bemerkt, dass der Mann verkehrsbedingt abbremsen musste und war auf das Heck geprallt. So beschreibt es die Polizei. Durch den Aufprall erlitt der 34-Jährige leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus Dillingen behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. (pol)