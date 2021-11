Fahrradfahrer stößt in Dillingen mit Autofahrerin zusammen

Der Radfahrer war in Dillingen auf dem Gehweg unterwegs. Gekracht hat es aber nicht nur dort.

Ein Radfahrer ist am Donnerstag mit einer Autofahrerin zusammengestoßen und hat sich dabei leicht verletzt. Der 30-jährige Fahrradfahrer war laut Polizei auf dem Gehweg der Donaustraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Als er anschließend die Einmündung des Georg-Schmid-Rings queren wollte, übersah er dabei eine abbiegende Autofahrerin und prallte gegen die Frontstoßstange. Anschließend fiel er auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Ein weiterer Zusammenstoß in Dillingen

In der Großen Allee stießen zwei Autos zusammen. Am Donnerstagvormittag wollte eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus einer Ausfahrt auf die Große Allee einfahren und touchierte dabei laut Polizeiangaben einen querendes Auto, das in Richtung Lauingen unterwegs war. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Von der Straße abgekommen

In einer Kurve ist am Donnerstagvormittag ein 78-jähriger Autofahrer in Höchstädt abgekommen. Am 11.11.2021 gegen 11.00 Uhr kam ein 78 jähriger Pkw-Fahrer aus bislang nicht geklärten Gründen in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab und streifte über eine Länge von acht Meter die Leitplanke. Der Senior blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4500 Euro.

Auto in Dillingen angefahren

Am Donnerstag zwischen 11.12 Uhr und 11.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor der Basilika in der Konviktstraße ein kurzzeitig abgestellter weißer VW Golf im Bereich der hinteren linken Stoßstange angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

