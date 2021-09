Landkreis Dillingen

vor 16 Min.

Familienvater soll nach Messerattacke in Holzheim in die Psychiatrie

Plus Staatsanwalt und Verteidigung sprechen sich vor dem Landgericht Augsburg gegen eine „einfache“ Freiheitsstrafe aus. Für den Mann war der Messerangriff in Holzheim wohl nicht der erste Gewaltausbruch.

Von Michael Siegel

Zwei Gutachter waren sich einig, und auch die Plädoyers zeigten in die Richtung: Der heute 30-Jährige, der im vergangenen Oktober in Holzheim seinen Schwiegervater in spe schwer mit einem Messer im Gesicht verletzte und seine eigene, gerade 13 Monate alte Tochter mit heißer Suppe verbrühte, wird wohl statt „normal“ ins Gefängnis in den sogenannten Maßregelvollzug einer Klinik kommen. Der Mann war zur Tatzeit erheblich betrunken, was ihn nicht zum ersten Mal in seinem Leben negativ beeinflusste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen