Fifa-Turnier und Konzerte – das ist im Kreis Dillingen am Wochenende geboten

Das Wochenende im Landkreis Dillingen ist gespickt mit vielen Veranstaltungen. Die Kulturtage sind am Laufen, zu Kirchweih gibt´s auch etwas.

Langweilig braucht es an diesem Wochenende niemandem zu werden. Der Samstag und Sonntag sind im Landkreis Dillingen gespickt mit Kulturveranstaltungen. Dazu tragen vor allem, aber nicht nur die Landkreis-Kulturtage bei. Hier eine Auswahl:

Eine Herbst-Serenade mit der Stadtkapelle

Die Dillinger Stadtkapelle spielt am Samstag um 17 Uhr im Garten des ehemaligen Kapuzinerklosters eine Herbstserenade. Bei freiem Eintritt gibt es etwa eine Stunde lang gepflegte Blasmusik.

Das Kulturgewächshaus Birkenried lädt am Sonntag um 14 Uhr zu einer Matinee. Dort spielt die Gruppe Jai (Wishing Well).

In der Gundelfinger Stadtpfarrkirche tritt am Sonntag um 17 Uhr das Nördlinger Bachtrompetenensemble um Rainer Hauf auf. „Hymne an den Frieden“ lautet der Titel des Konzerts. Gleichzeitig beginnt am Sonntag in der Dillinger Lehrerakademie ein Konzert mit dem Titel „Verlust“. Interpreten sind Miriam Galonska (Gesang) und Birgit Nerdinger (Klavier). Marcus Bernhard Hartmann liest dazu Texte – die Palette reicht vom Verzagen bis zum Verzaubern.

Eine Menge Kultur ist am Wochenende geboten. Im Lauinger Martinsmünster spielt am Sonntag der Organist Stefan Mohr.





Ebenfalls am Sonntag um 17 Uhr gibt Stefan Mohr aus Kaufbeuren ein Orgelkonzert im Lauinger Martinsmünster.

Kolpingfamilien erinnern an die Seligsprechung Adolph Kolpings

Musikkabarett ist am Sonntagabend um 19 Uhr in der Turnhalle Lauterbach angesagt. Dort tritt der Gangkino Circus auf. In Höchstädt erinnern am Sonntagnachmittag Kolpingfamilien aus den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm an die Seligsprechung Adolph Kolpings vor 30 Jahren. Ein Gottesdienst dazu beginnt um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Aber es gibt auch anderes als Kultur und Kirche:

Im Jugendcafé Dillingen beginnt am Samstag um 17 Uhr ein Landkreis-Fifa-Turnier. Der Fahrverein Obere Mühle in Gundelfingen lädt am Sonntag zum Kirchweihessen mit Kutschfahrten und Ponyreiten (11 und 13 Uhr) ein. Und die Umweltstation Mooseum in Bächingen bietet am Wochenende ebenfalls Programm. Von 14 bis 16 Uhr können Interessierte beim Saftpressen zuschauen. (bv)