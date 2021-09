Landkreis Dillingen

vor 51 Min.

Gehen im Landkreis Dillingen die Intensivbetten aus?

Plus Die Inzidenz als Pandemie-Indikator ist inzwischen zweitrangig. Die Krankenhausauslastung entscheidet über weitere Maßnahmen. So ist die Lage in den Kliniken in Dillingen und Wertingen.

Von Christina Brummer

Die vierte Corona-Welle steht kurz bevor, sagen die einen. Die anderen wähnen sich schon mitten drin. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen, auch im Kreis Dillingen ging es in den vergangenen Wochen nach oben. Inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt. Zumindest was die Inzidenz betrifft. In den Krankenhäusern des Landkreises sieht es da anders aus, wenn man den Zahlen des DIVI-Intensivregisters glauben mag. Dort wird auf Kreisebene aufgeschlüsselt, wie viele Intensivbetten belegt sind. Ein freies Bett, meldete der Dienst am Freitag, 10. September. Am Mittwoch dann waren alle Betten belegt, davon eines von einem Covid-Patienten. Ende der Woche waren dann wieder vier der 14 Betten frei, drei waren von Covid-Patienten belegt. Die Kapazitäten ändern sich also täglich. Doch was bedeutet das für die Region?

