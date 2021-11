Landkreis Dillingen

Gibt es in den Seniorenheimen im Landkreis Dillingen jetzt mehr freie Plätze?

Plus Ein Betreiber mehrerer Pflegeeinrichtungen wirbt für sein Angebot. So sieht die Nachfrage in Zeiten von Corona im Dillinger Land und im Zusamtal aus.

Von Dominik Bunk

Zahlreiche Menschen können mit fortschreitendem Alter nicht mehr allein in ihrem Zuhause wohnen. Doch mit Ausbruch des Coronavirus sind manche Senioren- oder Pflegeheime teils zu Brandherden geworden, da besonders ältere Menschen anfälliger für einen schweren Verlauf der Viruserkrankung sind. Wächst seit Anfang der Pandemie deshalb auch im Landkreis Dillingen „die Scheu, in eine Senioreneinrichtung einzuziehen, auch wenn die Versorgung zu Hause für manche immer schwieriger wird“? Das sagt die Benevit-Gruppe, die 26 stationäre Seniorenheime in mehreren Bundesländern betreibt, in einer Pressemitteilung. Im Landkreis Dillingen gehören die Pflegeheime in Wittislingen und in Syrgenstein zu dem Unternehmen.

