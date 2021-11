Landkreis Dillingen

vor 40 Min.

Gibt es noch genug Schnelltests im Kreis Dillingen?

Das Corona-Schnelltestzentrum in Dillingen ist vom Hallenbad ins Foyer der Mittelschulturnhalle umgezogen.

Plus Seit die neuen G-Regeln gelten, werden auch im Landkreis Dillingen die Schnelltests knapp. So steht es um die Kapazitäten in den verbliebenen Testzentren.

Von Christina Brummer

Erst waren sie knapp, dann wollte sie niemand mehr haben: Nun sind Schnelltests wieder gefragt, auch im Kreis Dillingen. Nur sind eben gerade jetzt kaum mehr welche zu bekommen. Oder?

