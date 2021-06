Landkreis Dillingen

07:00 Uhr

Hat Corona die Büchereien verändert? Bibliothekare aus dem Kreis Dillingen berichten

Plus Nach langer Zeit der Schließung haben nun alle Bibliotheken im Landkreis wieder geöffnet. Auch die Studienbibliothek in Dillingen. Hat sich das Leseverhalten der Landkreisbewohner in Corona-Zeiten verändert?

Von Christina Brummer

Reingehen, stöbern, Kaffee trinken, in Zeitungen blättern: Bibliotheken waren vor Corona ein Ort, wo jeder hineinspazieren konnte. Selbst wer keinen Mitgliedsausweis hatte, konnte hier seine Freizeit verbringen. Doch mit der Pandemie kamen die Einschränkungen, auch für Bibliothekare in der Region ein schwieriges Kapitel.

