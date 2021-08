Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Hat der Landkreis Dillingen ein Problem mit streunenden Katzen?

Im Tierheim in Höchstädt leben mehr Katzen als Hunde. Manche sind jedoch nicht an Menschenkontakt gewöhnt. Diese drei Glückskätzchen sitzen gerade in der Babystation des Heims.

Plus Ein Post auf Facebook macht die Runde. Ein streunender Kater ohne Zuhause? Die Leute sind alarmiert. Kommt so etwas öfter vor? Eine Katzenpsychologin aus dem Landkreis Dillingen bemängelt fehlende Statistiken.

Von Christina Brummer

Das Bild einer grau-getigerten Katze macht auf Facebook die Runde. Der Kater ist nicht gechipt oder tätowiert, steht im zugehörigen Text. Vermutlich also ein Streuner. Das Tierheim Höchstädt hat das Bild geteilt. Es dauert nicht lang, bis Katzenliebhaber kommentieren und teilen. Manche sprechen von mehreren Tausend verwilderten Katzen im Landkreis und fordern politische Lösungen für das Problem. Doch was ist da dran? Gibt es im Landkreis übermäßig viele herrenlose Katzen? Und was wird dafür getan, dass sie sich nicht unkontrolliert vermehren?

