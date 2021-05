Haunsheims Bürgermeister will in den Bundestag

Christoph Mettel ist als Listenkandidat für die Bundestagswahl nominiert.

Christoph Mettel soll für die CSU als Bundestags-Listenkandidat antreten. Das hat der Kreisverband Dillingen in seiner jüngsten Sitzung entschieden. „Es freut mich sehr, dass wir einen so engagierten und erfahrenen Kandidaten gefunden haben, und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit Ulrich Lange als Direktkandidat einen guten Bundestagswahlkampf machen werden“, sagt CSU-Kreisvorsitzender Georg Winter.

„Ich möchte, dass wir in Zukunft nicht sagen müssen, dass wir in schwierigen Zeiten, in denen überall die extremen rechten und linken Kräfte erstarken, nichts getan hätten“, erklärte Mettel in der Online-Sitzung des Kreisvorstands und der Ortsvorsitzenden aus dem Landkreis Dillingen, die traditionell das Erstvorschlagsrecht für den Listenbewerber im Wahlkreis haben. „Durch die Corona-Pandemie und deren Folgen werden wir die nächsten Jahre viele Aufgaben zu bewältigen haben“, betont Bezirksrat Johann Popp und fügt hinzu: „Mit Christoph Mettel als Listenkandidat wollen wir die Erfahrungen aus seiner erfolgreichen Kommunalpolitik, aber auch als Vorsitzender des außen- und sicherheitspolitischen Arbeitskreises für Bundesthemen nutzen, um politische Ebenen miteinander zu verbinden.“

Was laut CSU für Mettel spricht

Auch Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange freut sich laut Pressemitteilung, mit Mettel den Wahlkampf für die bevorstehende Bundestagswahl anzugehen. „Ziel muss es sein, offen und ehrlich auf die Menschen zuzugehen. Durch seine Ausbildung als Pilot in den USA ist Christoph Mettel hierfür eine sehr gute Wahl, weltoffen und nah bei den Menschen vor Ort. Wir wollen die Erfolge der vergangenen Jahre unterstreichen und die Herausforderungen nicht verschweigen“, so Lange. Ob Mettel eine realistische Chance hat, wird von der Platzierung auf der CSU-Landesliste abhängen. Wie der Kreisverband auf Anfrage mitteilt, wird über die Kandidaten-Platzierung auf der Landesliste am 12. Juni entschieden. Am Freitag soll es im CSU-Bezirksvorstand eine Vorberatung über die Reihung der schwäbischen Kandidaten geben.

Christoph Mettel

Außerdem wurde Dillingens JU-Stadtrat Daniel Kaim auf Vorschlag von Georg Winter zum Neumitgliederbeauftragten des CSU-Kreisverbands benannt. „Menschen in dieser herausfordernden Zeit für Politik zu begeistern, ist eine große Aufgabe“, so Kaim. Ihm gehe es darum, „dass wir nicht immer nur kritisieren und nörgeln, was alles nicht optimal läuft, sondern unsere Chancen erkennen und diese dann gemeinsam umsetzen“. (pm/dz)

Lesen Sie auch: