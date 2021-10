Radfahren im Herbst: Ein Tourenvorschlag in die Nachbarschaft

186 Kilometer lang ist der Albtäler-Radweg im Kreis Heidenheim. Ein Tourenvorschlag für den goldenen Herbst.

Verschiedene Radtouren führen durch den Landkreis Heidenheim und den Kreis Dillingen. Das Heidenheimer Landratsamt hat einige zusammengestellt:

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hat den Albtäler-Radweg mit vier Sternen bewertet. Auf 186 Kilometern durchradelt man einige Täler der Schwäbischen Alb. So verläuft die Tour: Vom Giengener Bahnhof aus geht es zunächst ins Eselsburger Tal und dann auf die Gerstetter Alb. Ist die Hochebene überquert, fährt man laut Mitteilung des Landratsamtes Heidenheim hinunter ins romantische Roggental, und bald schon ist das Filstal erreicht. Auf dem Weg nach Amstetten werden typische Trockentäler durchquert. Dann führt die Strecke hinein ins Lonetal.

Zur Höhle nach Giengen-Hürben

Um ins Donautal nach Langenau zu gelangen, verlässt der Albtäler-Radler das Tal am Fohlenhaus. Nach dem Schlenker durchs naturnahe Donauried geht’s über Lindenau wieder hinunter in den Welterbeabschnitt im Lonetal und zu den berühmten Fundstellen der Eiszeitkunst. Über den Archäopark Vogelherd ist bald die Höhlenerlebniswelt Giengen-Hürben erreicht. Jetzt ist es auch nur noch ein Katzensprung bis ins Brenztal und zurück nach Giengen.

35 Bilder So traumhaft ist das Wandern rund um den Michelsberg bei Fronhofen Foto: Berthold Veh





Eine weitere Tour für Familien stellt die Kombination aus Brenztour und Donau-Härtsfeldtour dar. Vom Startpunkt in Königsbronn sind es bis zur Brenzmündung etwa 55 Kilometer. Ausreichend Zeit sollte man einplanen, denn an einigen Stellen warten Erlebnisplätze an der Brenz auf müde Radlerbeine. Am Ende der Brenztour lässt sich die Runde mit weiteren 50 Kilometern über den Donau-Härtsfeld-Radweg von Lauingen nach Dillingen und zurück nach Heidenheim fortsetzen.

Das Brenztal hinunter

In Dillingen verlässt man die Donau Richtung Egau und radelt immer mal wieder auf der alten Bahntrasse der Härtsfeldschättere gemütlich bis nach Neresheim. Dort geht’s von der Egauquelle wieder zurück Richtung Heidenheim. Erst jetzt sind ein paar Steigungen zu überwinden, bevor man hinter Kleinkuchen mit Schwung wieder hinunter ins Brenztal nach Schnaitheim gelangt. Alle Touren sind im Radwegenetz des Kreises Heidenheim ausgeschildert. Umfangreiche Informationen zu allen Strecken gibt es unter www.heidenheimer-brenzregion.de. EinFlyer ist beim Landratsamt unter Telefon 07321/3212593 oder bei den Tourist-Informationen im Kreis erhältlich. (pm)