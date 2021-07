Hochwasserschutz im Kreis Dillingen: Flutpolder werden wohl gebraucht

Plus Nach den jüngsten Starkregenereignissen spricht sich Umweltminister Thorsten Glauber noch vehementer für die Hochwasserbecken aus. Im Landkreis Dillingen sind zwei geplant.

Die Erfahrungen der vergangenen Tage und Wochen haben gezeigt: Infolge des Klimawandels nehmen die sogenannten Starkregenereignisse zu. Und sie dürften künftig weiter zunehmen.