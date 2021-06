Landkreis Dillingen/Höchstädt

20:30 Uhr

Frankreich oder Deutschland: Höchstädter Tierheim-Hündin orakelt EM-Spiele

Plus Europameisterschaft: Frankreich oder Deutschland? Die Höchstädter Hündin Maya schnüffelt, frisst und tippt. Wir haben den Videobeweis.

Von Simone Bronnhuber

Deutschland gegen Frankreich. Um 21 Uhr ist Anpfiff. Dann startet die Nationalelf in die Europameisterschaft. Und die Erwartungen an das DFB-Team sind groß. Zumindest hoffen die Fans, dass die Fußballspieler in der EM 2021 uns tolle Jubelmomente bescheren – inklusive Titel. Und sei es nur, um Trainer Jogi Löw ein perfektes Abschiedsgeschenk zu machen.

