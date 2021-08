Hohe Inzidenz: Diese Regeln gelten jetzt für Feste und Feiern im Landkreis Dillingen

Weil der Corona-Inzidenz-Wert über 50 gestiegen ist, gelten im Landkreis Dillingen neue Regeln. Die treffen auch jeden, der eine Veranstaltung geplant hat.

Aufgrund mehrerer Nachfragen aus der Bevölkerung stellt das Landratsamt Dillingen klar, dass wegen des Überschreitens des Warnwerts 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz sowohl bei privaten als auch bei öffentlichen Veranstaltungen seit Dienstag Personenobergrenzen zu beachten sind.

Private Veranstaltungen im Landkreis Dillingen sind nur mit 50 Personen zulässig

Öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an klar begrenzten und geladenen Personenkreis sind im Freien mit maximal 50 Personen und in geschlossenen Räumen mit 25 Personen erlaubt, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen negativen Test nachweisen. Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnachweis. Die Personengrenzen verstehen sich bei öffentlichen Veranstaltungen jeweils einschließlich geimpfter und genesener Personen.

Private Veranstaltungen aus besonderem Anlass (Geburtstags-, Hochzeits-, Tauffeiern, Beerdigungen, Vereinssitzungen etc.) und mit einem von Anfang an klar begrenzten und geladenen Personenkreis sind im Freien ebenfalls mit maximal 50 Personen und in geschlossenen Räumen mit 25 Personen erlaubt, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen negativen Test nachweisen. Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnachweis. Die Personengrenzen verstehen sich bei privaten Veranstaltungen im Gegensatz zu den öffentlichen Veranstaltungen jeweils zuzüglich geimpfter und genesener Personen. (pm)

