Im Kreis Dillingen greifen weitere Corona-Erleichterungen

Im Landkreis Dillingen greifen weitere Corona-Erleichterungen. Diese betreffen unter anderem Veranstaltungen in geschlossenen Räumen.

In Bezug auf die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen hat die Bayerische Staatsregierung weitere Erleichterungen beschlossen. Das hat das Dillinger Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Nach den nunmehr geltenden Festlegungen können Veranstalter beziehungsweise Betreiber, für die bisher die 3G-Regelung im Hinblick auf den Zugang zu geschlossenen Räumen gilt, auf freiwilliger Basis lediglich Geimpfte und Genesene (freiwilliges 2G) sowie auch Getestete mit einem PCR-Test (freiwilliges 3G plus) zulassen.

Das gilt für Kinder, Schülerinnen und Schüler im Kreis Dillingen

Für Kinder sowie Schülerinnen und Schüler gelten hierbei folgende Erleichterungen unabhängig vom Impfstatus: Kinder sowie Schülerinnen und Schüler unter zwölf Jahren haben, ohne geimpft oder genesen oder getestet zu sein, zu freiwilligem 2G bzw. freiwilligem 3G plus Zutritt. Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren haben, soweit sie der regelmäßigen Testung im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, zu freiwilligem 3G plus Zutritt.

Wo kann 2G angewendet werden?

Freiwilliges 2G und freiwilliges 3G plus kann in folgenden Bereichen Anwendung durch den Veranstalter oder Betreiber einer Einrichtung finden:

öffentliche und private Veranstaltungen bis 1000 Personen in nichtprivaten Räumlichkeiten,

Sportstätten und praktische Sportausbildung, Fitnessstudios,

den Kulturbereich mit Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, Kinos, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekten der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen,

die Gastronomie , das Beherbergungswesen,

, das Beherbergungswesen, die Hochschulen, Tagungen, Kongressen, Bibliotheken und Archive,

außerschulische Bildungsangebote einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Musikschulen, Fahrschulen und die Erwachsenenbildung,

zoologische und botanische Gärten, außerdem Freizeiteinrichtungen einschließlich Bädern, Thermen, Saunen, Solarien, Seilbahnen und Ausflugsschiffen, Führungen, Schauhöhlen und Besucherbergwerken, Freizeitparks, Indoorspielplätze, Spielhallen und -banken, Wettannahmestellen,

den touristischen Bahn- und Reisebusverkehr und infektiologisch vergleichbaren Bereichen,

Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist und die keine medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Leistungen sind.

Soweit sich der Betreiber, die Betreiberin/Veranstalter oder Veranstalterin für diesen Schritt entscheidet, entfällt die Maskenpflicht und das Gebot des Mindestabstands.

Das gilt bei Sport- und Kulturveranstaltungen

Darüber hinaus gelten allgemein für größere Sport- und Kulturveranstaltungen wesentliche Erleichterungen, wenn dort 2G bzw. 3G plus zur Anwendung kommen.

So entfallen etwaige Personenobergrenzen. Zudem werden die Alkoholverbote bei Sport- und Kulturveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen aufgehoben.

Voraussetzung für freiwilliges 2G bzw. freiwilliges 3G plus ist jedoch ein strenges Zutrittsregime (Zugangshindernisse, Kontrollen mit Identitätsfeststellung etc.). Evtl. Verstöße gegen diese Kontrollpflicht stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können die gewerberechtliche Zuverlässigkeit des Betreibers/Veranstalters in Frage stellen. Die Absicht, 2G bzw. 3G plus zur Anwendung zu bringen, muss dem Landratsamt vorab angezeigt werden. Hierzu wurde eine spezielle E-Maildresse eingerichtet: 2G3G@landratsamt.dillingen.de

In der Gastronomie wurden daneben noch folgende zusätzliche Erleichterungen umgesetzt:

Tanz und Musik sind unter den für Diskotheken geltenden Bedingungen von 3G plus zulässig.

In erlaubnisbedürftigen reinen Schankwirtschaften ist nunmehr auch an der Theke und am Tresen die Abgabe und der Verzehr von Getränken zulässig.

Zahlen und Daten zur Corona-Lage im Landkreis Dillingen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen liegt am Mittwoch bei 68,9. Am Sonntag lag der Wert noch bei 72. Die Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut 67 Fälle im Kreis Dillingen in den vergangenen sieben Tagen.

Wie viele sind im Kreis inzwischen geimpft?

Das Dillinger Gesundheitsamt beklagt eine zu geringe Impfquote im Kreis. Wie aus den Zahlen des Landratsamts hervorgeht, sind aktuell 55,3 Prozent der Landkreisbürger vollständig geimpft. Zum Vergleich: Bayernweit liegt der Wert bei 62,4 Prozent. Vor allem die jüngeren Bevölkerungsgruppen sind laut Statistik noch zögerlich, was die Impfung betrifft. Das hat laut Gesundheitsamt verschiedene Gründe.