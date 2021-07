Landkreis Dillingen

16:25 Uhr

Im Landkreis Dillingen fehlen dringend Köche und Servicekräfte

„Die Biergärten sind voll, die Leute haben Nachholbedarf.“Gut besucht sind im Landkreis Dillingen die Cafés, Restaurants und Biergärten. Das freut die Wirte, auch wenn einige von ihnen Personalsorgen haben. Constanze Meindl und Christoph Damm genossen am Freitag mit ihrem Hund Pallino vor der Pizzeria Da Carla die Freiluftatmosphäre auf dem Lauinger Marktplatz.

Plus Nach dem Lockdown sind Biergärten und Gaststätten im Landkreis Dillingen voll. Doch die Betreiber haben das nächste Problem: Ihnen fehlen dringend Servicekräfte und Köche.

Von Dominik Bunk

Nach Monaten des Lockdowns haben Restaurants und Biergärten im Landkreis Dillingen seit mehreren Wochen wieder geöffnet. Und die Menschen nehmen das Angebot offensichtlich liebend gerne an. Wo einige Betreiber anfangs noch unsicher waren, ob denn ausreichend Gäste kommen, sind jetzt die meisten Plätze besetzt – zumindest so weit, wie es die Coronamaßnahmen zulassen. Doch nun plagt die Gastronomie auch in der Region ein ganz anderes Problem: Personalmangel.

