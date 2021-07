Impfmüdigkeit im Landkreis Dillingen: Das ist riskant

Plus Impfstoff gibt es im Landkreis Dillingen derzeit offensichtlich genug. Nur wollen sich wohl weniger impfen lassen. Ein Kommentar von Redaktionsleiter Berthold Veh.

Es ist eine Zeit, in der Stimmungen schnell umschlagen. Nicht nur bei der Fußball-EM, die die Fans der deutschen Elf nun nach dem Aus gegen England ohne Euphorie verfolgen. Auch das Thema Impfen war in den vergangenen Wochen im Landkreis Dillingen ein großer Aufreger. Viele Leser und Leserinnen unserer Zeitung waren darüber sehr empört, dass der Landkreis bei den Impfungen gegen Corona im bayernweiten Vergleich deutlich hinterherhinkt.