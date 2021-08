Landkreis Dillingen

17.08.2021

In Höchstädt gibt es kostenlose Hilfe bei Fragen rund um die Pflege

Die meisten Pflegebedürftigen werden zuhause betreut. Doch auch die Angehörigen brauchen Unterstützung, etwa bei Pflegeanträgen. Oder, wenn sie mal in den Urlaub möchten. In Höchstädt bekommen Sie Hilfe.

Plus Angelika Spinnler und Martina Meitinger arbeiten im neuen Pflegestützpunkt des Kreises in Höchstädt. Dort kann man sich beraten lassen - die beiden bieten aber auch Heimbesuche an.

Von Cordula Homann

Gut sechs Wochen erst gibt es den neuen Pflegestützpunkt im Landkreis, doch die beiden Frauen, die die neuen Büroräume neben der Höchstädter Spitalkirche bezogen haben, sind gut beschäftigt. Womit eigentlich? Mit allen Fragen rund um die Pflege. „Gleich einer unserer ersten Einsätze war ein Hausbesuch“, erzählt Martina Meitinger.

