Landkreis Dillingen

27.08.2021

Inzidenz im Landkreis Dillingen liegt über 100: Wie geht es jetzt weiter?

Plus Am Freitag ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert im Landkreis Dillingen auf 96,7 gestiegen. 21 neue Ansteckungen gab es. Wie das Landratsamt jetzt vorgehen will.

Von Christina Brummer

Landkreis Die Sieben-Tage-Inzidenz hört im Landkreis Dillingen nicht auf zu steigen. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 84,9, am Freitag erreichte er mit 96,7 bereits knapp die 100er-Marke. Am Samstag hat die Inzidenz die 100er-Marke überschritten. In den vergangenen Tagen kamen vergleichsweise viele Neuinfektionen hinzu. Am Freitag wurden 21 Ansteckungen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich 4080 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen