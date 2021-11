Landkreis Dillingen

16.11.2021

Kein Bett mehr frei: Patienten aus dem Kreis Dillingen müssen wieder heim

Weil es keine freien Intensivbetten mehr gibt, werden keine planbaren Operationen mehr durchgeführt – nicht nur in Dillingen oder Wertingen. Sondern auch in Augsburg. Diese Erfahrung musste jetzt ein Wertinger machen.

Plus Zwei Senioren aus dem Landkreis Dillingen haben OP-Termine. Einer in Dillingen, einer an der Augsburger Uniklinik Beide müssen wieder nach Hause. Denn die Intensivstationen sind wegen der Corona-Pandemie voll.

Von Cordula Homann

Ein Wertinger müsste dringend am Herzen operiert werden. Nun wurde sein Operation schon zum zweiten Mal verschoben. Ein Höchstädter hat Krebs, bereitet sich auf den Eingriff vor - und muss wieder heim. Die Lage ist nicht nur in den Dillinger Krankenhäusern so angespannt wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen