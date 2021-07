Landkreis Dillingen

vor 32 Min.

Kommunen im Landkreis Dillingen spenden für Flutopfer

So sah es in Teilen von Ahrweiler nach der Flut aus. Die Kommunen im Landkreis Dillingen wollen jetzt helfen.

Plus Ein Euro pro Einwohner, so der Vorschlag, soll Betroffenen der Flut in Westdeutschland helfen. Bächingen und Haunsheim legen bereits vor.

Von Jonathan Mayer

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beschäftigt auch den Gemeindetag im Kreis Dillingen. Bächingens Bürgermeister Siegmund Meck brachte bei der Kreisversammlung am Montag die Idee ein, dass die Kommunen einen Euro pro Einwohner an die Opfer der Katastrophe spenden könnten. Der Bächinger Gemeinderat habe das in der vergangenen Woche bereits beschlossen. 1500 Euro gehen von Bächingen an die Opfer. Meck warb dafür, dass auch andere Gemeinden und Städte dem Vorschlag folgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen