Landkreis Dillingen

08:50 Uhr

Kosten für Soziales steigen im Kreis Dillingen

Plus Im zweiten Corona-Jahr muss der Landkreis Dillingen mehr Sozialausgaben als veranschlagt leisten. Für die Lauinger Berufsschule wurde eine Erweiterung genehmigt.

Von Christina Brummer

Wenn das Jahr zur Neige geht, ist es Zeit für eine erste vorsichtige Bilanz. Für den Landkreis Dillingen fällt diese verhalten positiv aus, obwohl die Kosten in manchen Bereichen deutlich gestiegen sind. In seiner Sitzung am Montag besprechen die Kreisausschuss-Mitglieder den Finanzbericht. Dieser basiert auf einer Hochrechnung zum 31. August dieses Jahres. Demnach steigen vor allem die Ausgaben für soziale Belange. Dies auf „höhere Fallzahlen“ zurückzuführen, heißt es im Bericht.

