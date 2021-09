Kreis Dillingen: Der Preis für frisches Fichtenholz steigt - was ist jetzt zu tun?

Worauf Waldbesitzer jetzt achten sollten dafür gibt es Tipps vom Wertinger Forstamt.

Vor allem die Preise für frisches Fichtenholz sind aktuell besonders attraktiv für Waldbesitzer. Die 100-Euro-Marke für Fichtenholz wurde in einigen Regionen Bayerns überschritten, und viele Waldbesitzer überlegen, ihr reifes Fichtenholz nun endlich einzuschlagen. Das teilt das Forstamt Nördlingen-Wertingen mit. Oftmals sei es auch sinnvoll, Käferlöcher und Sturmkanten abzurunden, um dann bei der Wiederaufforstung gut zu bearbeitende Flächen zu haben.

Marc Koch, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen, hat großes Verständnis für die Waldbesitzer, die die gute Marktlage jetzt nutzen wollen. Neben dem Forstschäden-Ausgleichsgesetz, das nur noch bis 30. September dieses Jahres den regulären Fichten-Einschlag begrenzt, gelte es aber auch danach noch weitere Faktoren zu berücksichtigen.

Der Boden ist teils stark aufgeweicht - was das bedeutet

Im eigenen Interesse und im Interesse des Waldes, sollte insbesondere der Bodenschutz nicht außer Acht gelassen werden. „Die Böden sind nach dem nassen Sommer gut wassergesättigt und teilweise stark aufgeweicht.

Deshalb ist es noch wichtiger als sonst, die Holzernte mit einer sinnvollen Erschließung auf geeigneten Rückegassen und mit geeigneter Technik durchzuführen“, betont Koch. Quer durch die Bestände zu fahren, richte große Schäden an, die teilweise irreversibel seien. Zudem gefährdet es die Zertifizierung des Waldes und die damit verbundene Bundes-Waldprämie.

Unbedingt sollte man auch darauf achten, ob es sich beim eigenen Wald um Sturmschutzwald für nachgelagerte Bestände der Waldnachbarn handelt. Hier darf man nicht ohne Weiteres „einfach Holz machen“. „Im Zweifelsfall beim AELF nachfragen und den Wald vom Förster diesbezüglich begutachten lassen“, empfiehlt Koch. Sonst sei man schnell im Bereich einer Ordnungswidrigkeit.

Wie steht es um die Wiederaufforstung?

Im Zuge der Holzerntemaßnahme solle man sich laut Koch auch gleich Gedanken über die Wiederaufforstung machen. „Wer standortgerechte, klimatolerante Bäume pflanzt und damit einen zukunftsfähigen Wald begründet, kann attraktive Fördergelder des Freistaats Bayern in Anspruch nehmen“, so Koch. Deshalb sollen sich Waldbesitzer zeitnah an ihre zuständigen Revierförster wenden, um sich beraten zu lassen und gegebenenfalls in den Genuss dieser Förderung zu kommen.

„Nutzen Sie die Gelegenheit und vereinbaren Sie jetzt einen Vor-Ort-Termin mit Ihrer Försterin oder Ihrem Förster“, rät Forstdirektor Marc Koch, denn: „Wenn im Oktober/November dann alle pflanzen wollen, kann die Wartezeit für einen Termin schnell mal vier Wochen betragen.“ Auch für die Bestellung der Pflanzen sei es laut Pressemitteilung sinnvoll rechtzeitig zu planen, was man auf die Flächen, die zur Wiederaufforstung anstehen, bringen will. Die Ansprechpartner im AELF-Nördlingen-Wertingen stehen im Internet unter aelf-nw.bayern.de/

Kein Arbeitsfeld ist so unfallträchtig wie die Waldarbeit

Bei allen Arbeiten im Wald gilt aber auch immer höchste Vorsicht – kein Arbeitsfeld ist so unfallträchtig, wie die Waldarbeit.

Es gibt zahlreiche Unternehmer, die mit ihrer Technik und ihrer Erfahrung vor allem die schwierigen Arbeiten sicher erledigen können. Zum Beispiel ist eine maschinelle Holzernte bei gefährlichen Bäumen immer risikoärmer. Auch da gelte: „Wer sich für den Herbst entsprechende Unternehmer-Kapazitäten sichern möchte, sollte jetzt schon anfragen“.

Wer dann seinen „Zukunfts-Wald“ gepflanzt, gesät oder aus sogenannter Naturverjüngung geschaffen hat, sollte auch ans Wild denken. Schutzmaßnahmen sollten, wo nötig, rechtzeitig vorgesehen werden. Der Waldumbau sollte aber unbedingt auch mit dem Jäger und der Jägerin besprochen werden. Diese sind mit in der Verantwortung und tragen dafür Rechnung, dass er gelingt. Daher sollten die Jagdausübenden wissen, was die Waldbesitzerin oder der Waldbesitzer von ihnen erwartet. Ein gemeinsamer Jagdbegang sei hierzu am besten geeignet. (pm)