Kultur im Kreis Dillingen: Kindertheater, klassische Musik – oder lieber James Bond?

Im Landkreis Dillingen haben die Kulturtage begonnen. Das spiegelt sich am Wochenende in einem vielfältigen Programm wider. Was darf es denn sein?

Worauf haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, denn Lust an diesem Wochenende? Wenn Sie kulturell interessiert sind, haben Sie jedenfalls eine reiche Auswahl. Die 22. Kulturtage des Landkreises Dillingen beginnen an diesem Freitagabend. Und am Samstag gibt es ab 19 Uhr im Colleg in Dillingen unter dem Motto „Donna Donna“ eine musikalische Reise durch das Judentum. Die Sängerin Esther Lorenz, die von Peter Kuhz an der Gitarre begleitet wird, präsentiert an diesem Abend die israelische und spanisch-jüdische Musikkultur.

Das Bläserquintett der Wertinger Musikschule tritt in Unterringingen auf

Einen kulturellen Hochgenuss verspricht auch das Bläserquintett der Musikschule Wertingen, das am Sonntag um 17 Uhr in der Kirche in Unterringingen auftritt. Werke der Klassik und Romantik sind zu hören. Und ebenfalls im Rahmen der Kulturtage wird am Samstag um 16 Uhr in der Zöschinger Gemeindehalle Musiktheater für Kinder ab fünf Jahren angeboten. Dort wird das Stück „Großer Hase – Kleiner Fuchs“ aufgeführt.

Damit nicht genug. In der evangelischen Katharinenkirche in Dillingen gibt Organist Andreas Käßmeyer am Sonntag um 18 Uhr ein Orgelkonzert. Als Dillinger Erstaufführung kommt dabei auch ein großes Präludium mit Doppelfuge in F-Moll von Johann Ludwig Krebs (*1713) zu Gehör.

Neben Klassik gibt’s auch Rock und Pop. Im Café Bruno in Tapfheim tritt am Samstag um 19.30 Uhr der Sänger und Songwriter David Blair auf auf. Und im Kulturgewächshaus Birkenried bei Gundelfingen ist am Sonntag das Trio „smile a while“ zu Gast. Groovige Beats und stimmungsvolle Balladen werden die drei Musizierenden aus Günzburg servieren. Beginn ist um 18 Uhr.

Der neue James-Bond-Film läuft im Dillinger Kino

Wen das noch nicht überzeugt hat: Auf der Kino-Leinwand geht es am Wochenende rund. Auch im Dillinger Filmcenter ist der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben zu sehen“. Die Vorführungszeiten finden Sie ebenso wie viele weitere Veranstaltungen online sowie im Serviceteil der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung.