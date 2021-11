Landkreis Dillingen

Landkreis Dillingen: Mehr Corona-Fälle im mehr Impflinge, mehr Vorschriften

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht täglich ein neues Rekordniveau. Und immer mehr Menschen lassen sich impfen. Weil die Wartezeiten bei den Impfstationen im Kreis Dillingen deswegen steigen, muss man sich nun vorab anmelden.

Von Cordula Homann

684,4. So hoch war die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen am Donnerstag. Vor wenigen Tagen lag die Inzidenz noch bei 370,5. Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. In den vergangenen sieben Tagen wurden 665 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Die meisten davon sind ungeimpft. So hatte das Gesundheitsamt Dillingen zum Beispiel zwischen 2. und 8. November unter den 504 positiven Fällen 434 ungeimpfte Menschen und 70 geimpfte Personen erfasst. Seit Anfang des Monats sind vier Bürgerinnen oder Bürger am oder in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Das Landratsamt hat nun auf Anfrage der Redaktion Zahlen genannt, wie es mit den Impfungen im Kreis gerade vorangeht. Und wie viele Ungeimpfte positiv getestet wurden.

