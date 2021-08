Landkreis Dillingen

Lieferengpässe bremsen Betriebe im Landkreis Dillingen aus

Plus Bei BSH in Dillingen rechnet man mit mehreren Wochen Lieferverzögerung für Geschirrspüler. Bei DicksonKerner in Aislingen gibt es sogar einen Verkaufsstopp. Ein Vertreter der IHK sagt: "Die Preise explodieren."

Die Inzidenz im Landkreis Dillingen steigt. Und damit steigen auch die Probleme. Bei BSH Hausgeräte in Dillingen heißt es offiziell, dass es zwar keinen Produktionsstopp gebe. Aber: „Fakt ist, dass die weltweite Liefersituation die BSH weiter beschäftigt. Als Reaktion hierauf wird am Standort Dillingen die Samstagsschicht bis Ende des Jahres ausgesetzt“, bestätigt Sprecher David Hofer. Derzeit gebe es weltweit einen massiven Engpass bei der Produktion und Lieferung von Halbleitern, die Hauptbestandteil von Mikrochips sind, die in Steuergeräten installiert werden. Etwa bei den Geschirrspülern. Hofer erklärt: „Grund dafür ist ein erheblicher Mangel an Silizium-Wafern als Ausgangsmaterial für Halbleiter. Dies wirkt sich negativ auf viele Branchen aus und betrifft alle Bereiche, die Halbleiter in ihren Produkten einsetzen.“ Als Hersteller von Hausgeräten sei die BSH von diesem Engpass betroffen. Das Unternehmen verwende Halbleiter in den Elektroniken der Geräte – und das in allen Produktkategorien.

