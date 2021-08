Mann aus dem „Reich Preußen“ steht vor dem Dillinger Amtsgericht

Plus Ein Mann aus dem Kreis Dillingen steht vor Gericht, weil er Jens Spahn in einem Facebook-Video beleidigt hat. Schon vor Prozessbeginn wird klar: Richter und Staatsanwalt werden einiges aushalten müssen.

„Sie sind deutscher Staatsbürger?“, fragt Richter David Wagner den Angeklagten – wie bei jedem anderen Fall auch. „Definitiv nicht“, erwidert der Mann. Er sei „niedergekommen zu Lauingen“ und wohnhaft im „Reich Preußen“. Und noch etwas: „Ich bin gar nicht der Angeklagte.“