Landkreis Dillingen

17:00 Uhr

Messerattacke: Prozess gegen Familienvater aus dem Kreis Dillingen geht weiter

Plus Er soll seine Partnerin angegriffen und ihren Vater mit einem Messer verletzt haben. Dem gemeinsamen Baby soll er eine Brandwunde zugefügt haben. Deshalb muss sich ein Mann aus dem Kreis Dillingen vor dem Landgericht verantworten.

Der Prozess gegen einen 30-jährigen Familienvater aus dem Landkreis Dillingen, der seine Partnerin und seinen Schwiegervater angegriffen haben soll, geht am Dienstag in die nächste Runde. Das Augsburger Landgericht wird erörtern, was an dem Abend im Oktober 2020 in der gemeinsamen Wohnung des Paares genau passiert ist – und wohl auch, inwiefern der Angeklagte schuldfähig ist. Immerhin stellte die Polizei nach der Tat und der sich anschließenden Flucht einen Blutalkoholwert von 0,88 Promille fest.

