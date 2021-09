Messerattacke in Holzheim: Das Opfer hat heute noch Narben im Gesicht

Plus Im Prozess um den Familienvater aus dem Kreis Dillingen, der seinen Schwiegervater mit einem Messer attackierte, deutet sich ein Strafmaß an. Es geht um eine jahrelange Haftstrafe, ein Großaufgebot der Polizei und Wunden, die nie ganz heilen werden.

Meistens geht es vor Gericht um die Frage, ob sich jemand etwas zu Schulden hat kommen lassen oder nicht. Doch bei diesem Prozess ist das anders. Gleich zu Beginn des zweiten Verhandlungstags steht nur noch eine große Frage im Raum: Wie lange?