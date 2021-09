Landkreis Dillingen

08:00 Uhr

Mit dem Rad ins wunderschöne Himmelreich

An der Holzheimer Sebastianskapelle (links) ist der Radler dem Himmel ein Stückchen näher – und sein Blick reicht weit hinein ins Donautal. Ein Wegpunkt der Radlrunde ab der Dillinger Staustufe ist das Waldstück „Himmelreich“ zwischen Heudorf und Ellerbach.

Plus Diese beiden Radeltouren starten in Dürrlauingen, eine führt bis in den Landkreis Dillingen.

Der Donautal-Radelspaß ist im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen. Auch heuer ist eine große Veranstaltung nicht möglich. Stattdessen stellt Donautal-aktiv jede Woche Touren im schwäbischen Donautal vor, die man individuell abradeln kann. Wer unterwegs in einem Gasthaus oder Restaurant Rast macht, kann am Gewinnspiel von Donautal-aktiv teilnehmen. Mehr dazu und weitere Informationen für die Touren findet man unter donautal-radelspass.de

