Nach Kokainfund: Polizei durchsucht zwölf Wohnungen im Landkreis Dillingen

Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion im Landkreis Dillingen stellt die Polizei diverse Drogen sicher. Einen Haftbefehl kann eine Person gerade noch abwenden.

Die Polizei ist gegen den illegalen Drogenhandel im Landkreis Dillingen vorgegangen. Die Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Dillingen, zusammen mit etlichen Unterstützungskräften der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, waren am Dienstagvormittag in verschiedenen Ortschaften im Landkreis Dillingen unterwegs, um Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt zwölf Wohnungen zu vollziehen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Auch Drogensuchhunde der Polizei sind an der Aktion im Landkreis Dillingen beteiligt

Vorausgegangen war ein Drogenfund (Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich) im Juli dieses Jahres, bei der auch ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. An der Durchsuchungsaktion am Dienstag waren rund 50 Polizeibeamte und -beamtinnen sowie drei Drogensuchhunde im Einsatz. Dabei konnten einige illegale Substanzen sichergestellt werden: Die Rede ist unter anderem von Ecstasy, Amphetamin, LSD-Trips und Marihuana. In allen Fällen handelt es sich um geringe Mengen.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, weshalb die Polizei derzeit keine weiteren Angaben macht. Im Rahmen dieser Aktion wurde bei einer Person auch ein aktueller Haftbefehl festgestellt, der durch Bezahlung der festgelegten Geldstrafe vor Ort abgewendet werden konnte. (mayjo/pol)

