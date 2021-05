Landkreis Dillingen

Nach Sichtung des Wolfs: Schäfer im Kreis Dillingen fürchten um ihre Tiere

Hobbyschäfer Andreas Korn hält in Bissingen 45 Schafe auf der Weide. „Wenn der Wolf 300 Meter in die andere Richtung gelaufen wäre, wäre er direkt an meiner Koppel vorbei“, sagt Korn. Nach dem Auftauchen des Raubtiers in Bissingen machen sich Schäfer im Landkreis Dillingen jetzt Sorgen.

Plus Nach der Sichtung eines Wolfs in Bissingen machen sich viele Schafhalter im Landkreis Dillingen Sorgen um ihre Tiere. Was, wenn sich hier ein Rudel ansiedelt?

Von Jonathan Mayer

Als Benedikt Behnle am Montag vergangener Woche hört, dass in Bissingen ein Wolf mitten durch die Gemeinde spaziert, wird er nervös. Er bespricht sich kurz mit seinen Kollegen vom Bauhof, dann macht er sich auf den Weg zu seiner Koppel, nur wenige Kilometer vom Ort der Sichtung entfernt. Seine über 100 Schafe stehen zu dem Zeitpunkt erst seit knapp einer Woche draußen. Was, wenn der junge Wolf sich unter ihnen bedient hat?

