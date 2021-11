Landkreis Dillingen

vor 31 Min.

Nach dem Tod einer Medizinerin herrscht im Kreis Dillingen fast Hausärztenotstand

Plus Nach dem unerwarteten Tod von Syrgensteins Hausärztin Cleopatra Schreiber suchen die Patientinnen und Patienten verzweifelt eine andere Praxis. Doch überall ist Aufnahmestopp. Einen Hoffnungsschimmer im Kreis gibt es.

Von Cordula Homann

Wie oft schon hieß es, der Landkreis Dillingen habe zu wenige Hausärzte und Hausärztinnen. Nun hat sich die Situation weiter zugespitzt. Im April war Dr. Sigurd Mackenrodt, der in Höchstädt und im Bachtal praktiziert hatte, gestorben Unter anderem die Praxis von Cleopatra Schreiber hatte dessen Patientinnen und Patienten übernommen. Doch völlig überraschend ist die Ärztin in dieser Woche im Alter von 60 Jahren gestorben. Sie hinterlässt zwei Töchter und einen Mann – und eine Praxis, in der nun die Telefone heißlaufen. Die Verzweiflung in der Region ist groß. „Egal wo, auch in den angrenzenden Regionen in Baden-Württemberg – keine Hausarztpraxis nimmt noch neue Patienten auf“, schildert Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner die Situation. Man habe in der ganzen Gegend nachgefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen