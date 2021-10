Landkreis Dillingen

vor 51 Min.

Nächste Woche rollt der Verkehr auf der B492 zwischen Gundelfingen und Giengen wieder

Plus Die Baustelle auf der B 492, mit der sich Pendler und Pendlerinnen herumgeschlagen haben, wird aufgelöst. Es steht aber bereits die nächste Herausforderung an der Freistaat-Grenze an.

Von Berthold Veh

Sie ist im Landkreis Dillingen der wichtigste Zubringer zur Autobahn 7: die Bundesstraße 492. Etwa zwei Jahrzehnte haben die Verantwortlichen um den Bau dieser Straße gerungen. Nach der Eröffnung der Umgehung bei Medlingen im Jahr 2012 fehlte bisher noch ein 2,1 Kilometer langer Abschnitt zwischen Brenz und Hermaringen. Beim bayerisch-württembergischen Kommunalstammtisch, dem Treffen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus den „Grenzregionen“ in den Kreisen Dillingen und Heidenheim, war die B492 der Dauerbrenner der letzten Jahr(zehnt)e. Und so fragt der Heidenheimer Landrat am Donnerstagabend bei der Zusammenkunft im Hotel Lodner in Lauingen mit einem Augenzwinkern: „Über was werden wir reden, wenn wir das Thema B492 erledigt haben?“ Denn danach schaut es jetzt aus. Voraussichtlich Mitte nächster Woche soll der Verkehr auf der Bundesstraße rollen.

