Ohne Corona-Test auf die Recyclinghöfe im Landkreis Dillingen

Das gilt momentan auf den Wertstoffhöfen im Landkreis

Der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) informiert über die aktuell gültigen Regeln in Sachen Abfallentsorgung. Die Verwaltung in Donauwörth ist zu den gewohnten Zeiten für Publikumsverkehr geöffnet. In der Verwaltung dürfen sich höchstens zwei Besucher gleichzeitig aufhalten. Es besteht eine FFP2-Maskenpflicht. Ein Testergebnis wird nicht benötigt.

Maskenpflicht und erhebliche Verzögerungen

Die Recyclinghöfe und Grünsammelplätze haben wie gewohnt geöffnet. Dabei gelten folgende Sicherheitsbestimmungen: Auf dem Gelände herrscht FFP2-Maskenpflicht. Ein Testergebnis wird nicht benötigt. Es dürfen maximal vier Autos gleichzeitig im Recyclinghof/ Grünsammelplatz sein. Die AWV-Mitarbeiter regeln den Zugang und helfen nicht beim Abladen, um das Abstandsgebot einzuhalten. Aus Arbeits- und Gesundheitsschutzgründen müssen Kinder im Auto bleiben. Die AWV-Mitarbeiter haben das Recht, Großmengen, die zu einer erheblichen Verzögerung führen, zurückzuweisen.

Termine online vereinbaren

Weiterhin geöffnet sind die Deponien Binsberg, Ronheim, Haunsheim und Maihingen. Die Containerstationen für Gläser, Dosen und Altkleider werden weiterhin geleert. Die Müllabfuhr findet weiterhin zu den bekannt gegebenen Terminen statt. Das Schadstoffmobil kommt wie gewohnt, die Termine können Sie auf der Website des AWV unter „Sammelstellen“ nachlesen.

Entstehende Abfälle bei der Durchführung von Corona-Schnelltests (Stäbchen, Pipetten, Testkassetten, Handschuhe) müssen dicht und reißfest verpackt werden (Doppelsack-Methode). Laut behördlichen Empfehlung müssen die Abfälle auf direktem Weg der Abfallverbrennung zugeführt werden. Daher dürfen die Abfälle nicht in die Restmülltonne, sondern können an den Recyclinghöfen Dillingen, Nördlingen oder Donauwörth-Binsberg als Restmüll in Containern abgegeben werden. Diese werden vorschriftsgemäß direkt der Abfallverbrennung zugeführt. (pm)

