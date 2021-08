Polizei Dillingen warnt vor dreisten Betrügern

In einem Fall scheitert ein Betrüger. Ein Lauinger ist nicht auf einen Computertrick reingefallen. Auch ein falscher Inkasso-Brief ist derzeit im Umlauf.

Die Polizei Dillingen meldet erneut mehrere Betrugsversuche im Landkreis Dillingen. Am Mittwoch gegen 12.10 Uhr erhielt ein Lauinger einen Anruf eines schlecht englisch-sprechenden Mannes. Dieser erklärte, dass ein Hackerangriff auf den PC des Angerufenen stattgefunden habe und er wiederum Zugriff auf den PC bräuchte. Hierbei wurde der Anruf weitergeleitet. Der Lauinger erkannte die Betrugsmasche und beendete das Gespräch, so dass kein Schaden entstand, so die Polizei.

Geld auf ein slowakisches Konto überweisen

Gleich mehrere Anwohner aus dem Landkreis Dillingen erhielten am Mittwoch Mahnschreiben von einem angeblichen Inkasso-Büro. Diese forderten von den Angeschriebenen jeweils 268,46 Euro für ein Abo bei einer Lotterie. Die Geschädigten sollten das Geld auf ein slowakisches Konto überweisen. Bei keinem der Schreiben fielen die Angeschriebenen auf den Betrugsversuch herein. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)