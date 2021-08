Landkreis Dillingen

vor 24 Min.

Prozess: Mann aus dem Kreis Dillingen soll seine Familie attackiert haben

Plus Er soll ein Baby mit heißer Suppe verbrüht und den Schwiegervater mit einem Messer schwer verletzt haben. Jetzt steht ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen vor Gericht.

Von Jonathan Mayer

Der Polizeibericht aus dieser Nacht vor neun Monaten liest sich wie ein Krimi: Im Rausch greift ein Mann aus dem Kreis Dillingen erst seine Lebensgefährtin an, verletzt sie und die 13 Monate alte Tochter. Mit einer 20 Zentimeter langen Klinge geht er danach auf seinen Schwiegervater los, zerschneidet ihm das Gesicht. Dann flieht er in einem Auto. Die Polizei fahndet nach dem Mann – auch per Hubschrauber. Betrunken wie er ist, kommt der Mann von einem Feldweg ab. Am nächsten Tag sitzt er in Untersuchungshaft. Jetzt muss er sich vor dem Landgericht verantworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen