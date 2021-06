Landkreis Dillingen

Public Viewing, Euphorie und Ernüchterung: So hat der Kreis Dillingen das erste Deutschlandspiel erlebt

Gedrückt war die Stimmung auch bei den Fans, die im Biergarten des Gasthauses zur goldenen Traube in Dillingen das Auftaktspiel der deutschen Elf gegen Frankreich verfolgten. Nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich gibt es am Samstag gegen Portugal für Jogis Jungs ein erstes Endspiel ums Weiterkommen.

Plus Die Niederlage der deutschen Mannschaft beim Start in die Fußball-Europameisterschaft dämpft auch im Landkreis Dillingen die Euphorie der Fans. Im Kinderheim in Gundelfingen ist es dennoch ein besonderer Abend.

Von Christina Brummer und Birgit Hassan und Elli Höchstätter

Es ist ruhig in Dillingen, fast schon gespenstisch still. Vor einer Viertelstunde wurde das erste EM-Spiel der deutschen Mannschaft angepfiffen. In der Dillinger Königstraße flimmern an diesem Abend vor einigen Cafés und Restaurants die Flachbildschirme. Mancherorts ist es voll bis auf den letzten Platz. 100 Menschen dürfen – ob mit Public Viewing oder nicht – bewirtet werden. Wie ist die Stimmung nach Monaten des Wartens auf die alte Freiheit? Kann man eine Fußball-EM einfach nachholen?

